На митинге в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала прошли задержания

Политика

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В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников несанкционированной акции, которая прошла в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Стихийная акция, которая стала третей за последние дни, завершилась глубокой ночью по местному времени на площади имени Ленина возле здания регионального правительства.

После предупреждений четверо молодых людей, один из которых был нетрезв, задержаны полицейскими, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, 12 июля в Хабаровске началась новая демонстрация. Местные жители разбилась на несколько колонн и двинулась по главным улицам города.

Подобные акции происходили также в воскресение утром и в субботу. Вчера протест собрал не менее 10-12 тыс. человек.

Как сообщалось, арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала называют одним из возможных преемников лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Мощный финансовый ресурс, сравнимый с общепартийным, а также рейтинги давали ему фору перед другими кандидатами.

В пользу планов 74-летнего Жириновского насчет Фургала говорит тот факт, что политик был в гневе после задержания губернатора. Как пишет Telegram-канал The Гращенков, создалось ощущение, будто лидеру ЛДПР удалось договориться с силовиками, чтобы его дальневосточного партнера не трогали, но с задержанием Фургала он почувствовал себя обманутым и бессильным.

Не исключается, что Жириновский мог выбрать на свое место сына Игоря Лебедева или губернатора Смоленской области Алексея Островского. Фургал превосходил их, будучи рейтинговым политиком - он трижды избирался в Госдуму и набрал почти 70% голосов во втором туре губернаторских выборов в 2018 году, победив Вячеслава Шпорта.