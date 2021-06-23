Новости – Люди
Люди
«Полное враньё от начала до конца»: адвокат Михаила Ефремова рассказал о «жалобах» артиста
23 июня, 2021 16:26
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Адвокат осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова Пётр Хархорин опроверг информацию о том, что защита в кассационной жалобе на приговор указала на наличие у артиста психического расстройства.
«Полное враньё от начала до конца», — цитирует Хархорин ТАСС.
Ранее сообщалось, что Ефремов пытается смягчить себе наказание разными ухищрениями. В частности, в СМИ появилась информация об алкогольной зависимости артиста и психическом расстройстве, которым он якобы страдает.
Вопрос по теме:
Как вы думаете, нужно ли смягчить актеру Михаилу Ефремову наказание за смертельное ДТП?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку