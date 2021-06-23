Михаил Ефремов попросил о смягчении наказания по веским причинам
Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов попросил смягчить его наказание. Его сторона защиты подала кассационную жалобу на приговор.
В кассации отмечается, что в приговоре не в полной мере учтены смягчающие вину артиста обстоятельства. Адвокаты указывают, что Ефремов активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и возместил ущерб пострадавшим.
Также адвокаты напомнили, что на иждивении Ефремова находятся родственники, в том числе и супруга, которая лишилась работы.
Смягчающими обстоятельствами защитники указали и то, что Ефремов страдает алкогольной зависимостью, к которой прибавилось развившееся за время следствия и суда психическое расстройство, пишет «РИА Новости».
Михаил Ефремов не видит себя актером после гибели человека по его вине.