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Полиция возбудила дело из-за выхода протестующих на дороги в Москве

Артем Денисов
25 января, 2021 06:32
1 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 06:32
1 мин
дело
ИА «Омск Здесь»

Правоохранительные органы Москвы завели отдельное уголовное дело из-за протестующих 23 января, которые мешали дорожному движению, нарушив его.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

По оценкам полиции, всего в акции протеста участвовали около 4 тысяч человек. По данным Reuters, в Москве на улицы вышли 40 тысяч человек, сообщает РБК.

В Кремле считают, что в несанкционированных акциях приняло участие не так много россиян и эти действия направлены на раскачивание ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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