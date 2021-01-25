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Общество
Полиция возбудила дело из-за выхода протестующих на дороги в Москве
25 января, 2021 06:32
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ИА «Омск Здесь»
Правоохранительные органы Москвы завели отдельное уголовное дело из-за протестующих 23 января, которые мешали дорожному движению, нарушив его.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).
По оценкам полиции, всего в акции протеста участвовали около 4 тысяч человек. По данным Reuters, в Москве на улицы вышли 40 тысяч человек, сообщает РБК.
В Кремле считают, что в несанкционированных акциях приняло участие не так много россиян и эти действия направлены на раскачивание ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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