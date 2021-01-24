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Политика
Кремль: на акции протеста выходит меньше людей, чем голосуют за Путина
24 января, 2021 15:32
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Flickr.com
В Кремле считают, что накануне в несанкционированных акциях приняло участие не так много россиян и эти действия направлены на раскачивание ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как заявил Песков, посольству США стоило бы примерить на себя ситуацию с протестами, прежде чем комментировать ее публично.
Ранее сообщалось, что на акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального 23-го января вышли десятки тысяч россиян по всей стране. По традиции самые массовые акции состоялись в Петербурге и Москве. По всей стране силовики задержали без малого 3500 человек, пишет Эхо Москвы.
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