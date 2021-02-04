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Полиция пришла к автору песни про аквадискотеку во «дворце Путина» (клип внутри)

Лилия Караева
4 февраля, 2021 16:05
1 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 16:05
1 мин
Полиция
Мвд.рф

Рэпер Роман Туманов, записавший клип на песню «Аквадискотека» на фоне кадров из расследования о «дворце Путина», рассказал о визите полиции. Ему вменяют участие в акции протеста 31 января.

Об этом Туманов рассказал в своем YouTube-канале. Рэпер подтвердил, что был на митинге в Саратове, но просто танцевал.

В местном главке не комментировали инцидент, пишут «Открытые медиа».

Песня Туманова за две недели набрала 783 тысячи просмотров. В тексте есть такие строчки: «Взял чекушку, друг подружку, не пришей 282. Вова, позови меня на аквадискотеку, а».

19 января оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая, предположительно, относится к президенту России Владимиру Путину. Во дворце есть аквадискотека, хоккейный стадион, казино, театр. Сообщалось о четырех визитах Владимира Путина в это место.

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ТЕГИ
полиция
Песня
дворец Путина
Роман Туманов
1 мин
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