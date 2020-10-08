Полиция поймала предполагаемого виновника аварии со школьным автобусом

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В Дагестане был задержан 24-летний житель Беларуси. Предполагается, что он спровоцировал крупное ДТП с участием школьного автобуса, в котором погибли 3 человека и пострадали еще 14.

«Предполагаемый виновник ДТП - 24-летний житель Беларуси - задержан в рамках УПК РФ. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")», - сообщили в пресс-службе Дагестанского МВД.

Напомним, ДТП с участие 5 автомобилей произошло 7 октября на федеральной автодороге «Кавказ». В аварии столкнулись школьная «Газель», легковой автомобиль и 3 грузовых машины. В результате были госпитализированы 10 детей и четверо взрослых, передает «ТАСС».