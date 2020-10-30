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У посольства Франции в Москве начали задерживать участников пикета, выступающих против политики французского президента Эммануэля Макрона. Толпа мусульман скандировала «Аллаху Акбар!» и сожгла фото Макрона.

Одного из протестующих задержали за отсутствие маски. «Нет маски? Забираем», - приводит слова полицейских Telegram-канал «Подъем».

Сначала полиция теснила протестующих, но те не собирались уходить. Территорию у здания посольства оцепили.

Накануне группа мусульман устроила пикет у здания посольства Франции в Москве. Они выступали против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo.

Ранее во Франции произошло несколько террористических атак. Так, мужчина, выкрикивая «Аллаху акбар!», пытался напасть на полицейских во французском Авиньоне.