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Полицейского уволили после задержания «казанского стрелка». Он обнародовал кадры первого допроса
20 мая, 2021 12:45
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стало известно об увольнении полицейского, который распространил видео допроса «казанского стрелка» Ильназа Галявиева.
Об этом написал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Подробностей ситуации не приводится.
Напомним, юноша пришел в гимназию № 175 и открыл стрельбу. В результате атаки погибли 9 человек, включая семь детей.
На допросе Галявиев назвал себя Богом. Он заявил, что всех ненавидит. Парень кричал и сильно матерился.
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