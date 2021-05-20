Полицейского уволили после задержания «казанского стрелка». Он обнародовал кадры первого допроса

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Стало известно об увольнении полицейского, который распространил видео допроса «казанского стрелка» Ильназа Галявиева.

Об этом написал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Подробностей ситуации не приводится.

Напомним, юноша пришел в гимназию № 175 и открыл стрельбу. В результате атаки погибли 9 человек, включая семь детей.

На допросе Галявиев назвал себя Богом. Он заявил, что всех ненавидит. Парень кричал и сильно матерился.