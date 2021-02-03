Полицейский уволился после приговора Навальному со словами «власть идёт на беспредел»

Общество

Ивановский полицейский уволился из органов в день приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Силовик заявил, что момент, когда «нельзя оставаться в стороне», настал.

Сотрудник Сергей Римский подал заявление об увольнении 2 февраля - в день, когда Симоновский суд вынес решение о реальном сроке для оппозиционера. Приказ об увольнении опубликовало издание IvanovoNews.

В тот же день появилось видеообращение бывшего полицейского в соцсетях. В нем Римский говорит, что подобные приговоры нельзя назвать правосудием.

«Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идёт на беспредел, осуществляя политические репрессии», - заявил бывший силовик.

Накануне суд назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима. С учетом домашнего ареста срок составит 2 года и 8 месяцев.