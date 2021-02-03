Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Полицейский уволился после приговора Навальному со словами «власть идёт на беспредел»

Лилия Караева
3 февраля, 2021 16:46
1 мин
Лилия Караева
3 февраля, 2021 16:46
1 мин
Полиция
Фото «Русская планета»

Ивановский полицейский уволился из органов в день приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Силовик заявил, что момент, когда «нельзя оставаться в стороне», настал.

Сотрудник Сергей Римский подал заявление об увольнении 2 февраля - в день, когда Симоновский суд вынес решение о реальном сроке для оппозиционера. Приказ об увольнении опубликовало издание IvanovoNews.

В тот же день появилось видеообращение бывшего полицейского в соцсетях. В нем Римский говорит, что подобные приговоры нельзя назвать правосудием.

«Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идёт на беспредел, осуществляя политические репрессии», - заявил бывший силовик.

Накануне суд назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима. С учетом домашнего ареста срок составит 2 года и 8 месяцев.

Поделиться
ТЕГИ
Алексей Навальный
Увольнение
полиция
Иваново
приговор
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!