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Общество
Полицейский автомобиль вылетел в море в погоне за коронавирусными нарушителями
26 октября, 2020 11:57
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фото: Pixabay
В испанской Каталонии автомобиль с полицейскими упал в воду, преследуя нарушителей.
Сотрудники полиции гнались за нарушителями ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По предварительной информации, во время погони они не справились с управлением и автомобиль вылетел в море.
О пострадавших информации нет, выясняются обстоятельства случившегося, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что в центре Москвы такси упало в реку. Автомобиль пробил ограждение и оказался в воде.
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