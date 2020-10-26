Полицейский автомобиль вылетел в море в погоне за коронавирусными нарушителями

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В испанской Каталонии автомобиль с полицейскими упал в воду, преследуя нарушителей.

Сотрудники полиции гнались за нарушителями ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По предварительной информации, во время погони они не справились с управлением и автомобиль вылетел в море.

О пострадавших информации нет, выясняются обстоятельства случившегося, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы такси упало в реку. Автомобиль пробил ограждение и оказался в воде.