Полицейские Италии обнаружили кокаин внутри кофейных зерен

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Полиция Италии перехватила посылку с сотнями кофейных зерен, в которых был спрятан кокаин. Наркодилеры аккуратно разрезали, наполнили кокаином и снова тщательно заклеили темно-коричневой лентой около 500 кофейных бобов.

Груз был обнаружен после отправки из Медельина (Колумбия) в миланский аэропорт Мальпенса. Конечным адресатом была указана табачная лавка во Флоренции. За посылкой проследили до точки назначения. Полиция арестовала 50-летнего мужчину, который приехал забрать груз, сообщает Euronews.

Полиция сообщает, что груз вызвал подозрения, когда они обнаружили на упаковке имя «Сантино Д'Антонио». Это имя мафиозного босса из американского боевика «Джон Уик 2».

Ранее стало известно, что наркокартели в Колумбии следят за тем, чтобы местные жители соблюдали карантин, читайте об этом в нашем материале.