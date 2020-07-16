Колумбийские наркокартели заставляют людей соблюдать карантин под страхом смерти

Общество

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Колумбийские наркокартели сообщили жителям почти половины штатов страны, что боевики убьют любого, кто не соблюдает карантинные меры.

Согласно отчету, опубликованному правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW), вооруженные члены колумбийских наркокартелей раздавали брошюры и распространяли сообщения через приложение WhatsApp. Картели заявили о введении комендантского часа и ограничений на передвижение транспорта. Распространяемая информация также включала ограничения на время работы магазинов и запрет на посещение местных общин иностранцами.

В брошюре бойцов Национальной армии освобождения в Боливаре (северная Колумбия), которая распространялась с начала апреля, сообщалось, что картели «вынуждены убивать людей, чтобы сохранить жизни», потому что население не «соблюдает распоряжения по предотвращению COVID-19».

Также HRW цитирует другую брошюру, согласно которой, выйти на работу «могут только те, кто работает в продуктовых магазинах, пекарнях и аптеках», и только до определенных часов, а все остальные должны оставаться «в своих домах».

Кроме того, вооруженные боевики в Тумако отменили правительственное распоряжение, которое позволяло уличным торговцам продавать еду, если они не создают толпы.

Директор американского отделения HRW Хосе Мигель Виванко считает, что такой контроль со стороны картелей «отражает давнюю неспособность правительства установить достаточное государственное присутствие в отдаленных районах страны, в том числе для защиты населения».

В отчете говориться, что введенные «драконовские» меры оставили многих жителей Колумбии без еды и других средств первой необходимости, особенно в отдаленных районах.

«Правительство должно в срочном порядке активизировать свои усилия по защите этих общин (в отдаленных районах), обеспечению их достаточным количеством пищи и воды, а также защите их здоровья от COVID-19», - цитирует Виванко Fox News.