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Число регулярных рейсов Москва — Каир увеличится до пяти в неделю. Такую информацию предоставили в российском оперштабе.

Авиасообщение между странами возобновилось в сентябре прошлого года. Тогда было принято решение о трех рейсах в неделю, а посещать североафриканскую республику можно было только при наличии документа об отрицательном результате теста на коронавирус, пишет ТАСС.

Стоимость авиабилета по направлению Москва - Каир сейчас составляет около 11 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что РФ возобновит авиасообщение с четырьмя странами.