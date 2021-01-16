Новости Общество
Общество
Полетаем: количество рейсов из Москвы в Каир увеличено
16 января, 2021 17:58
1 мин
Pixabay
Число регулярных рейсов Москва — Каир увеличится до пяти в неделю. Такую информацию предоставили в российском оперштабе.
Авиасообщение между странами возобновилось в сентябре прошлого года. Тогда было принято решение о трех рейсах в неделю, а посещать североафриканскую республику можно было только при наличии документа об отрицательном результате теста на коронавирус, пишет ТАСС.
Стоимость авиабилета по направлению Москва - Каир сейчас составляет около 11 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что РФ возобновит авиасообщение с четырьмя странами.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин