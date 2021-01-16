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С 27 января 2021 года перестанут действовать ограничения на совершения авиаперелетов в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар. С момента снятия ограничений самолеты из столицы будут летать в эти страны дважды в неделю, за исключением Катара. В столицу ближневосточного государства самолеты будут летать три раза в неделю.

Помимо рейсов из Москвы специалистами также предусмотрены рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии.

Решение о снятии ограничений со свободно осуществляемой предпринимательской деятельности принято при учете определенных критериев, разработанных с участием профессионалов и не подвержено влиянию рыночных факторов. Так, были учтены число новых заболеваний COVID-19, прирост новых заболеваний и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в полночь Россия заморозит перелеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса.