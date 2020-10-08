Покупателей квартир в Москве долбят предупреждениями из СИЗО

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Покупатели квартир в московском районе Южное Медведково омрачены соседством с СИЗО. Периодически москвичам напоминают по громковорителям, что они живут рядом с «режимной территорией».

Речь идет о жилом комплексе «Полярная 25». В распоряжении телеканала «360» оказалось видео, на котором слышны предупреждения из СИЗО.

В сообщении говорится: «Внимание, вы находитесь на режимной территории, оставайтесь на своих местах до прибытия резервной группы ГРУ и дежурной смены. Напоминаем об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовной исполнительной системы».

Жительница дома позвонила в спецучреждение и пожаловалась на работу сигнализации. На это в СИЗО заявили: «Вы когда квартиру покупали, видели что рядом СИЗО? У нас все исправно. Сигнализация срабатывает, потому что проникновение к нам».

Горожанам объяснили, что сигнализация новая и может срабатывать даже на полет птиц. Жители жалуются, что «грохот стоит невероятный».

Застройщик - компания «ПИК» - не дала комментарий. Потому неизвестно, будет ли проблема решена или жильцам придется привыкать в шуму.

Ранее арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о мучениях в СИЗО.