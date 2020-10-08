Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Покупателей квартир в Москве долбят предупреждениями из СИЗО

Лилия Караева
8 октября, 2020 18:02
2 мин
Дома
Piqsels.com

Покупатели квартир в московском районе Южное Медведково омрачены соседством с СИЗО. Периодически москвичам напоминают по громковорителям, что они живут рядом с «режимной территорией».

Речь идет о жилом комплексе «Полярная 25». В распоряжении телеканала «360» оказалось видео, на котором слышны предупреждения из СИЗО.

В сообщении говорится: «Внимание, вы находитесь на режимной территории, оставайтесь на своих местах до прибытия резервной группы ГРУ и дежурной смены. Напоминаем об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовной исполнительной системы».

Жительница дома позвонила в спецучреждение и пожаловалась на работу сигнализации. На это в СИЗО заявили: «Вы когда квартиру покупали, видели что рядом СИЗО? У нас все исправно. Сигнализация срабатывает, потому что проникновение к нам».

Горожанам объяснили, что сигнализация новая и может срабатывать даже на полет птиц. Жители жалуются, что «грохот стоит невероятный».

Застройщик - компания «ПИК» - не дала комментарий. Потому неизвестно, будет ли проблема решена или жильцам придется привыкать в шуму.

Ранее арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о мучениях в СИЗО.

темы
СИЗО
жилой комплекс
грохот
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!