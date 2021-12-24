Похваставшейся просроченным ПЦР на пресс-конференции Путина журналистке может грозить уголовная ответственность
Журналистке из Кургана Анне Шишминцевой может грозить уголовная ответственность, если станет известно, что она на самом деле прошла на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом и температурой. Телеканал и сама корреспондентка после инцидента заявили, что всё происходящее - неуместная шутка.
Девушка записала видео, на котором говорит, что все антиковидные справки у нее есть, а температура может повыситься из-за волнения.
Если девушка сдаст тест и он окажется положительным, то ее могут судить по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
О том, что информация о просроченном ПЦР-тесте - шутка, заявила директор медиахолдинга «Область45» Татьяна Хильчук. Она сказала «Подъему», что слова Шишминцевой о неправильных датах теста - «глупая шутка». Ее не будут увольнять с телеканала.
Напомним, журналистка по итогам встречи с Путиным сообщила в Instagram, что попала в Манеж с просроченным тестом из-за невнимательности сотрудников. Потом она удалила пост.