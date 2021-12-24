Журналистка прошла на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом и температурой
Журналистка из Кургана Анна Шишминцева прошла на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом и с температурой. Пресс-служба правительства Курганской области пообещала представить комментарий в связи с инцидентом.
От региона на встречу с Путиным были аккредитованы три журналистки. Тесты двух из них - Инны Басковой и Екатерины Черепановой - оказались просроченными - по этой причине они не смогли попасть в Манеж. Об этом написало агентство URA.RU.
Анна Шишминцева прошла на мероприятие, а после него опубликовала пост в Instagram, в котором заявила о своем просроченном ПЦР-тесте.
«Первое от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)», - говорится в публикации.
В сторис, сделанных в Москве, она заявила, что принимает лекарства, а после пресс-конференции у нее спала температура.
В ходе мероприятия девушка активно общалась с коллегами и успела сфотографироваться с журналисткой Ксенией Собчак.
Позже участница пресс-конференции удалила пост о просроченном тесте и температуре. Она оставила только фото с телеведущей.
Ранее сообщалось, что Собчак дали слово и попросили представиться перед вопросом Путину и пытках.