Похитивший начальника угрозыска украинец бросил заложника и скрылся в лесу

Общество

Фото: for-ua.com

В украинской Полтаве мужчина, взявший в заложники начальника областного уголовного розыска Виталия Шияна, по дороге к Киеву внезапно бросил автомобиль посреди дороги и скрылся в лесу.

Подоспевшие к месту происшествия силовики уже освободили заложника, его жизни ничего не угрожает, сообщает Национальная полиция Украины.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов Украины проводят операцию по задержанию преступника. В отношении него уже возбуждено три уголовных дела: 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми или взрывчатыми веществами»), 348 («Вторжение в жизнь работника правоохранительных органов») и349 («Захват представителя или работник правоохранительных органов в качестве заложника»).

Напомним, сегодня полиция Украины попыталась задержать подозреваемого в угоне автомобилей. Однако, не желая сдаваться силовикам, мужчина достал гранату, и, угрожая взрывом, взял в заложники одного из силовиков. Полицейские договорились об обмене заложника - вместо сотрудника полиции ему передали начальника уголовного розыска, а также предоставили требуемый служебный автомобиль.