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Похищенный из роддома в Ростовской области младенец найден в Калмыкии

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 16:50
1 мин
Photo
Flickr

Украденный из роддома в Ростовской области новорожденный ребенок был обнаружен в Калмыкии. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает источник в правоохранительных органах: «Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана»

По данным ТАСС, прокуратура взяла расследование резонансного преступления под личный контроль.

Ранее наше издание писало о краже ребенка в городе Сальске Ростовской области. По факту похищения возбуждено уголовное дело.

темы
похищение
Ростовская область
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