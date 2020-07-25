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Общество
Похищенный из роддома в Ростовской области младенец найден в Калмыкии
25 июля, 2020 16:50
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Украденный из роддома в Ростовской области новорожденный ребенок был обнаружен в Калмыкии. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщает источник в правоохранительных органах: «Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана»
По данным ТАСС, прокуратура взяла расследование резонансного преступления под личный контроль.
Ранее наше издание писало о краже ребенка в городе Сальске Ростовской области. По факту похищения возбуждено уголовное дело.
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