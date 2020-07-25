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Женщина похитила новорожденного мальчика из роддома под Ростовом

Анастасия Красильникова
25 июля, 2020 14:47
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

В Ростовской области женщина похитила младенца из роддома в ЦРБ Сальского района. Перед этим соседка матери похищенного мальчика Натальи Русиковой предлагала молодой маме поменяться детьми, так как сама она родила дочь.

Наталья просьбу отклонила, однако сообщать в правоохранительные органы не стала. В результате, проснувшись с утра, она обнаружила, что ее сын похищен.

Предлагавшая «обмен» женщина по-прежнему лежит в своей палате. Правоохранители предполагают, что она могла действоватьс кем-то сообща, пишет телеграм-канал 112.

В данный момент полицейские разыскивают похитительницу и младенца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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происшествия
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