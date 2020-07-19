Подростки нашли опасную гранату в одном из озер под Нижним Тагилом

Общество

Фото: Flickr

В Свердловской области группа подростков обнаружила гранату в одном из водоемов под Нижним Тагилом. Инцидент произошел накануне.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, дети обнаружили боеприпас во время купания. Позднее взрывотехники усатновили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.

В ведомстве отметили, что опасная находка была обнаружена в водоеме неподалеку от коллективного сада.

Накануне семь жителей Нигерии подорвались на бомбе по пути за травой для животных.