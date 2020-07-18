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Семь жителей Нигерии подорвались на бомбе по пути за травой для животных

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 17:51
1 мин
Фото
Фото: ru.msf.org

В Нигерии семь человек погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы в штате Кацина. Инцидент произошел в районе деревни Ярдаги.

По данным издания Punch, жертвы взрыва отправились собирать траву для животных. В какой-то момент по пути один из них наступил на самодельную бомбу. Семеро погибли на месте, еще пять человек были доставлены в местную больницу.

Полиции только предстоит установить, откуда на пути нигерийцев взялась бомба.

темы
взрыв
Нигерия
бомба
1 мин