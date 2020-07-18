Семь жителей Нигерии подорвались на бомбе по пути за травой для животных

Общество

Фото: ru.msf.org

В Нигерии семь человек погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы в штате Кацина. Инцидент произошел в районе деревни Ярдаги.

По данным издания Punch, жертвы взрыва отправились собирать траву для животных. В какой-то момент по пути один из них наступил на самодельную бомбу. Семеро погибли на месте, еще пять человек были доставлены в местную больницу.

Полиции только предстоит установить, откуда на пути нигерийцев взялась бомба.