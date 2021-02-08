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Подробности убийства: росгвардейцы выпустили в жителя Махачкалы 38 пуль

Артем Денисов
8 февраля, 2021 05:02
1 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 05:02
1 мин
пистолет
pixabay.com

Силовики задержали двух сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве человека в Махачкале.

Против них завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». 6 февраля в отделе полиции росгвардейцы застрелили 34-летнего местного жителя, выпустив в него 38 пуль.

Убитым оказался экс-глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов, у которого «была давняя вражда» с двумя силовиками из того же села, сообщает РИА «Новости».

Напомним, из-за резонансного преступления в махачкалинском отделе полиции, возле здания собралось около 300 жителей республики. Для выяснения обстоятельств, на место выдвинулось региональное руководство МВД.

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убийство
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