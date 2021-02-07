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Полиция Дагестана раскрыла обстоятельства убийства экс-главы села в отделе

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 09:18
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 09:18
1 мин
Photo
Flickr

МВД Дагестана сообщило вероятную причину убийства бывшего главы села, произошедшего в отделе полиции. В ведомстве заявили, что причиной мог стать конфликт при решении земельного вопроса.

Ранее стало известно, что из-за резонансного преступления в махачкалинском отделе полиции, возле здания собралось около 300 жителей республики. Для выяснения обстоятельств, на место выдвинулось региональное руководство МВД.

На данный момент, на улицу Абдуллы Алиева, где расположен отдел, стянуто около 130 полицейских, с целью предотвратить выход ситуации из-под контроля. Об этом сообщает ТАСС.

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убийство
полиция
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