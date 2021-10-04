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Подозреваемый в убийстве оренбургских студенток «отошел» после трех часов в «коме»
4 октября, 2021 13:07
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области Александр Лазарев «отошел» после комы. Ранее сообщалось, что у него сложное состояние, из-за которого предполагаемый преступник не может быть допрошен.
Лазареву сделали капельницу, он встал на ноги. Мужчина дошел до полицейской машины без посторонней помощи - его отвезли в отдел.
Врачи связали сложное и непредсказуемое состояние с психосоматикой, пишет Telegram-канал SHOT. Полицейские считают, что ранее судимый за убийство преступник притворяется.
Допроса Лазарева пока не было.
Ранее говорилось, что у задержанного по подозрению в убийстве студенток кома неизвестной этиологии.
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