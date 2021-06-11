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Подозреваемый в нанесении крупного ущерба Украине политик сорвал заседание суда из-за водки
11 июня, 2021 18:47
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Скриншот: Высший антикоррупционный суд Украины/YouTube
На Украине экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, подозреваемый в нанесении ущерба республике на сумму свыше 12,9 миллиона долларов, сорвал заседание Высшего антикоррупционного суда, потому что пришел на него пьяным.
Судья отметил, что политик с трудом держался, а Крючков, в свою очередь, пояснил, что всё дело в дне рождения, на котором он вчера эффектно погулял — не сдерживал себя в употреблении алкоголя, в том числе крепкого — водки.
Поскольку судья не может его привлечь к ответственности, заседание пришлось перенести на 12 июля, говорится в YouTube-канале суда.
Ранее сообщалось о том, что Россия сделает всё для невступления Украины в НАТО.
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