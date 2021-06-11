Россия сделает всё для невступления Украины в НАТО — источник в Минобороны
Источник в Генштабе Министерства обороны РФ заявил о том, что Россия готова пойти на всё, лишь бы помешать Украине вступить в НАТО.
По его словам, президент страны Владимир Путин ясно дал понять следующее: ударные ракетные комплексы, ОТРК, ракеты средней дальности и системы псевдо-ПРО никогда не будут размещены на Украине, поскольку это угрожает безопасности и суверенитету РФ. Точно так же власти России намерены «отстаивать» Беларусь.
«Скажу прямо — в случае возникновения подобных угроз Россия примет все меры, в том числе исключительные, для их полной нейтрализации. США не могли допустить появление ядерных ракет в своём «подбрюшье» на Кубе и пошли на Карибский кризис, мы аналогично не можем допустить такого на Украине, в Грузии и Белоруссии. По-моему здесь все ясно», — цитирует источника Telegram-канал «Темы. Главное».
Ранее сенатор Алексей Пушков обратился к властям Украины с требованием выдать компенсацию за «русские земли».