Россия потребовала от Украины компенсацию за «русские земли»
Сенатор Алексей Пушков обратился к властям Украины с требованием выдать компенсацию за «русские земли». Таким образом он отреагировал на утвержденную ранее в республике Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой сказано о возмещении ущерба за «нанесенный Украине ущерб вследствие временной оккупации территорий».
По мнению Пушкова, прежде чем прописывать отдельным пунктом подобные вещи, «соседям»необходимо для начала выплатить России нехилую сумму за территории, которые она получила.
«За Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Чёрном море были построены русскими», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Ранее в Кремле прокомментировали требование УЕФА к Украине убрать националистические лозунги с формы футболистов.