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Политика
Кремль ответил на требование УЕФА к Украине убрать националистические лозунги с формы спортсменов
10 июня, 2021 14:05
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
В Кремле прокомментировали требование UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) к Украине убрать лозунг «Слава Украине! Героям слава» с формы футболистов страны.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, требование вполне обоснованное, поскольку «спорт должен быть без политики», цитирует ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, каким образом Украина может прославиться.
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