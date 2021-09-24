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Подмосковные города привлекли более 10 млн туристов с начала 2021 года
24 сентября, 2021 20:51
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barcaffe.ru
Более 10 млн туристов отдохнули в Московской области с начала года. Для сравнения в прошлом году на санаторно-курортной базе региона побывали 11 млн человек.
Наиболее популярными подмосковными городами для отдыха стали Коломна, Зарайск (более 100 тысяч туристов с начала года), Сергиев Посад (свыше 1 млн туристов с начала года), Истра (более 400 тысяч туристов с начала года), парк «Патриот» в Кубинке».
Напомним, в июне 2021 года в Подмосковье убили вожатую детского лагеря.
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