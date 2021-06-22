В Подмосковье зарезали вожатую детского лагеря за стремление стать лучшим работником
В Подмосковье задержали 23-летнюю вожатую детского лагеря — ее подозревают в убийстве своей коллеги. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.
Как отмечают в региональном СКР, 22 июня в одной из комнат лагеря, развернувшегося в Пушкинском городском округе, нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди.
Под подозрение сразу же попала вожатая, с которой убитая проживала в комната. Известно, что преступление было совершено в ходе конфликта, передаёт пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.
Позже в ряде СМИ появились подробности случившегося. Как оказалось, девушки выпивали, в процессе между ними возник спор, кто является лучшим вожатым, который и перерос с потасовку со смертельным исходом. Дети в это время спали.
Ранее сообщалось о том, что на Кубани загорелся автобус с детьми, 15 из них пострадали, возбуждено дело.