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Происшествия
На Кубани завели уголовное дело после возгорания автобуса с детьми
21 июня, 2021 14:47
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
На Кубани возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после ДТП с автобусами, в которых находились дети. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
Напомним, инцидент произошел в Туапсинском районе. На 23-м километре трассы Джубга - Сочи столкнулось два автобуса — они везли несовершеннолетних из детского лагеря, расположенного в поселке Ольгинка в Краснодаре. У одного из автотранспортных средств отказали тормоза и он въехал в автобус спереди. В результате столкновения произошло возгорание. Пострадали 16 человек, 15 из которых — дети, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.
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