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Происшествия
На Кубани столкнулись два автобуса с детьми — один из них загорелся
21 июня, 2021 11:41
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В Туапсинском районе Краснодарского края случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 16 человек —15 детей и водитель.
Известно, что инцидент произошёл во время движения колонны с детьми из 10 автобусов. У одного из транспортных средств отказали тормоза и он въехал в автобус спереди, произошло возгорание, сообщает Telegram-канал «Известия».
Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о том, что автобусы возвращались из детского лагеря. Пострадавших доставили в больницу.
Ранее сообщалось о том, что в Ялте после наводнения растет число пропавших без вести.
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