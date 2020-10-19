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Общество
Подмосковье принимает экстренные меры по закрытию из-за коронавируса
19 октября, 2020 11:17
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фото: Kremlin.ru
В Подмосковье вводятся дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.
Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, с 21 октября в области выставки, музеи, а также массовые спортивные и мероприятия будут запрещены, передаёт телеграмм канал «360tv».
19 октября в России побит очередной рекорд по количеству заболевших: 15982. На третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга - Московская область, где количество заболевших : 466.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность введения жестких карантинный мер из-за коронавируса.
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