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Подмосковье принимает экстренные меры по закрытию из-за коронавируса

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 11:17
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фото: Kremlin.ru

В Подмосковье вводятся дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, с 21 октября в области выставки, музеи, а также массовые спортивные и мероприятия будут запрещены, передаёт телеграмм канал «360tv».

19 октября в России побит очередной рекорд по количеству заболевших: 15982. На третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга - Московская область, где количество заболевших : 466.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность введения жестких карантинный мер из-за коронавируса.

темы
Россия
общество
коронавирус
Андрей Воробьев
ограничения
Московскяа область
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