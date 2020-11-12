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Подышал-протрезвел: ученые нашли способ быстро очистить организм от алкоголя

Дмитрий Байков
12 ноября, 2020 14:16
1 мин
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фото: Flickr

Группа ученых из Канады под руководством доктора Джозефа Фишера разработала простой и эффективный метод, который поможет спасать жизни людей при тяжёлой алкогольной интоксикации.

Новый метод уже успешно протестирован на добровольцах. Ученые создали прибор, который заставляет легкие выделять в воздух молекулы этилового спирта. Этанол присутствует во всех алкогольных напитках и при достижении определенного уровня концентрации в крови начинает действовать как яд,

Дело в том, что гипервентиляция действительно способна выводить алкоголь значительно быстрее, чем это делает наша печень и чем интенсивнее дыхание, тем больше алкоголя из организма можно вывести, пишет «РИА Новости».

Отчаяние убивает людей без высшего образования. Международная группа ученых пришла к выводу, что отчаяние является важным фактором, который может влиять на смертность.

темы
общество
ученые
алкоголь
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