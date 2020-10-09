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Подарок водителям: появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа

Артем Денисов
9 октября, 2020 00:17
2 мин
авто
Фото: pixabay.com

В проекте нового КоАП предусмотрено обнуление числа нарушений правил дорожного движения в России.

Как сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, если водитель вовремя оплатил штраф, его следующее нарушение правил дорожного движения уже не будет считаться повторным.

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию», — отметил народный избранник, сообщает РБК.

Как сообщалось, размер штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенных в проекте нового КоАП, пересмотрят. Идею резко увеличить штрафные суммы ранее раскритиковал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минюст опубликовал проект нового КоАП в конце января. В нем, в частности, предлагается увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 3 тыс. рублей, а за превышение на 40-60 километров в час — до 4 тыс.

Обновленный КоАП должен вступить в силу 1 января 2021 года. Премьер-министр России назвал штрафы «непосильными».

темы
авто
автовладелец
водители
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