Под Тюменью сотрудники ФСИН приняли роды у жены заключенного
В тюменской исправительной колонии №2 сотрудникам УФСИН пришлось стать свидетелями деторождения. У женщины, находившейся на длительном свидании с мужем, отбывающим наказание в данном учреждении, начались роды.
Необычное явление в ИК-2 произошло 7 июля в 7 часов вечера. Дежурный, узнав о положении, незамедлительно вызвал медиков «скорой» и медработника колонии, который тут же прибыл в комнату для свиданий.
К слову, в принятии родов принял участие и отец младенца, до прибытия «скоровиков» женщине помогали сотрудники уголовно-исполнительной системы. В итоге, на свет родился здоровый мальчик. После врачи доставили маму и ребенка в роддом Тюмени.
«По словам сотрудников, с такой ситуацией им пришлось столкнуться первый раз в жизни», – сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Тюменской области.
Ранее в Иркутской колонии для общения с адвокатом подменили заключённого.