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Под Тулой молодой человек сбил годовалого ребенка

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 18:46
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

В Тульской области сотрудники полиции выясняет обстоятельства гибели годовалого ребенка под колесами машины в деревне Клищино.

По данным «Интерфакса», ребенка сбил на «Тойоте Алфард» молодой человек 28 лет. Ребенок остался без присмотра и вышел на проезжую часть дороги, мужчина не заметил малышку.

Известно, что девочка находилась в гостях у бабушки, где проходило семейное торжество.

Ранее следователи в Калининградской области начали выяснять обстоятельства смерти мужчины, чье тело обнаружили в извлеченном из реки автомобиле. По словам очевидцев, автомобиль скатился в воду в районе набережной Генерала Карбышева и утонул.

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