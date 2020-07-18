Под Тулой молодой человек сбил годовалого ребенка

Общество

Фото: Mos.ru

В Тульской области сотрудники полиции выясняет обстоятельства гибели годовалого ребенка под колесами машины в деревне Клищино.

По данным «Интерфакса», ребенка сбил на «Тойоте Алфард» молодой человек 28 лет. Ребенок остался без присмотра и вышел на проезжую часть дороги, мужчина не заметил малышку.

Известно, что девочка находилась в гостях у бабушки, где проходило семейное торжество.

Ранее следователи в Калининградской области начали выяснять обстоятельства смерти мужчины, чье тело обнаружили в извлеченном из реки автомобиле. По словам очевидцев, автомобиль скатился в воду в районе набережной Генерала Карбышева и утонул.