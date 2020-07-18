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Калиненградец погиб в скатившемся в реку автомобиле

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 16:57
1 мин
Фото
Фото: википедия

Следователи в Калининградской области начали выяснять обстоятельства смерти мужчины, чье тело обнаружили в извлеченном из реки автомобиле. По словам очевидцев, автомобиль скатился в воду в районе набережной Генерала Карбышева и утонул.

Свидетели печального зрелища вызвали спасателей, однако спасти мужчину не удалось. МЧС оставалось лишь достать автомобиль из реки.

«По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда организовано проведение доследственной проверки. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Личность мужчины установлена, им оказался 42-летний калининградец», — приводит слова старшиего помощника главы регионального следственного управления Натальи Гацко РИА «Новости».

Ранее в центре Москвы в одном из элитных отелей обнаружили тело блогера Анны Амбарцумян.

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