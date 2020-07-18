Известный блогер найдена мертвой в элитном отеле в центре Москвы

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Фото: Flickr

В центре Москвы в одном из элитных отелей обнаружили тело блогера Анны Амбарцумян. По предварительной информации, девушка скончалась за пять часов до того, как её нашли.

Что послужило причиной смерти, ыбла ли она насильственной — пока неизвестно, пишет РЕН-ТВ.

Анна выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении, а также вела популярный блог в Instagram с 367 тыс. подписчиков.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская была найдена мертвой в Москве. Ей было всего 20 лет.