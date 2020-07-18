По состоянию на 18 июля 10:30
Заболевших765 437
За последние сутки6 234
Выздоровело546 863
Умерло12 247
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Известный блогер найдена мертвой в элитном отеле в центре Москвы

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 14:53
1 мин
Фото
Фото: Flickr

В центре Москвы в одном из элитных отелей обнаружили тело блогера Анны Амбарцумян. По предварительной информации, девушка скончалась за пять часов до того, как её нашли.

Что послужило причиной смерти, ыбла ли она насильственной — пока неизвестно, пишет РЕН-ТВ.

Анна выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении, а также вела популярный блог в Instagram с 367 тыс. подписчиков.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская была найдена мертвой в Москве. Ей было всего 20 лет.

темы
Москва
общество
происшествия
смерть
1 мин