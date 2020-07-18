Чемпионка мира из России покончила с собой в Москве

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Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская была найдена мертвой сегодня утром в Москве. Ей было всего 20 лет.

По предварительной версии, причиной произошедшего является суицид. Тело Александровской было обнаружено возле дома по улице 1905 года.

По словам представителей правоохранительных органов, погибшая оставила записку со словом «люблю». Как сообщает ТАСС, из-за перенесённой травмы девушка уже ранее пыталась покончить с собой.

Александровская стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в 2017 году. В последнее время она представляла Австралию, чемпионат которой спортсменка также дважды выигрывала.