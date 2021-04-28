Под присмотром надзирателя: в белорусском СИЗО политзаключенный расписался со своей девушкой

Люди

В брестском СИЗО политзаключенный Виктор Пантелеев расписался со своей девушкой Евгенией.

На самой церемонии бракосочетания присутствовали жених, невеста, регистратор и надзиратель. Евгения рассказала, что она очень счастлива. Они волновались, но все прошло хорошо.

До этого момента Виктор и Евгения встречались 4 года, однако потом расстались. Позже девушка узнала, что ее бывший молодой человек находится в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках. Она написала ему и завязалась переписка. Потом состоялось свидание, на котором политзаключенный сделал предложение.

Виктор обвиняется в участии в массовых беспорядках 10 августа. Сейчас идет суд, пишет «Брестская газета».

Голландец на велосипеде хотел попасть в Беларусь «за лучшей жизнью». Однако что-то пошло не так…