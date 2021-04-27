Под дном Азовского моря обнаружены большие запасы пресной воды для Крыма

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Под дном Азовского моря обнаружены большие запасы пресной воды. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Есть палеорусла реки Дон», - сказал Аксенов. В настоящее время проводятся исследования качества найденной воды и ее объемы.

По словам Аксенова, предварительно можно говорить о больших запасах воды, однако в первую очередь нужно выяснить ее качество, сообщает «Крым-информ».

Ранее депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила властям Турции посетить Крым.

По словам Поклонской, политической элите Турции перед принятием решения об участии в саммите

«Крымская платформа» стоит приехать на полуостров. Турецкая делегация смогла бы пообщаться с людьми, чтобы потом не чувствовать себя потом обманутыми.