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Почти две трети российских семей не могут себе позволить бытовую технику и путешествия

Антон Мельников
29 октября, 2020 11:09
1 мин
аваыв
Pixabay

Согласно результатам опроса Росстата, почти две третьих семей в России не могут позволить себе товары длительного пользования. 64% россиян сообщили, что средств им хватает только на пропитание и одежду.

Исследование Росстата оценивало уровень финансового благосостояния домохозяйств за 2 квартал текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, финансовые возможности молодых семей ощутимо ухудшились. В 2019 году 50,3% семей сообщали, что они могу позволить себе что-то кроме одежды и еды.

Следом за молодыми семьями расположились пенсионеры. Согласно исследованию, 62,4% россиян преклонного возраста не имеют средств, которые можно было бы потратить на что-то кроме еды и одежды. Годом ранее число таких пенсионеров составляло 58,8%.

Наиболее состоятельными оказались семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа, где средств только на одежду и еду хватает у 19,3% домохозяйств, передаёт «РБК».

Ранее стало извкестно, что пенсию в России хотят начислять по-новому.

темы
Россия
деньги
Росстат
семьи
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