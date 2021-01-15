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С 18 января Россия запретила поставки томатов и перцев из двух областей Казахстана. Всему виной - тобамовирус.

О запрете сообщил Россельхознадзор. Ведомство запретило поставки овощей из Алматинской и Актюбинской областей республики.

Ограничения введены для предотвращения заноса и распространения тобамовируса - коричневой морщинистости плодов, пишет ТАСС.

В декабре Россельхознадзор выявил вирус в свежих томатах из указанных областей. Ведомство уведомило казахстанскую сторону о ситуации и попросило предоставить информацию о принятых мерах, но реакции не последовало.

В ноябре прошлого года Россия запрещала ввоз яиц из Нидерландов из-за вспышки гриппа птиц.