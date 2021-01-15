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Россия срочно прекратит ввоз томатов и перцев из Казахстана из-за найденного в них вируса
15 января, 2021 13:24
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Pixabay.com
С 18 января Россия запретила поставки томатов и перцев из двух областей Казахстана. Всему виной - тобамовирус.
О запрете сообщил Россельхознадзор. Ведомство запретило поставки овощей из Алматинской и Актюбинской областей республики.
Ограничения введены для предотвращения заноса и распространения тобамовируса - коричневой морщинистости плодов, пишет ТАСС.
В декабре Россельхознадзор выявил вирус в свежих томатах из указанных областей. Ведомство уведомило казахстанскую сторону о ситуации и попросило предоставить информацию о принятых мерах, но реакции не последовало.
В ноябре прошлого года Россия запрещала ввоз яиц из Нидерландов из-за вспышки гриппа птиц.
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