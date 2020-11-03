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С 3 ноября Россельхознадзор вводит ввременный запрет на ввоз живой птицы и яиц из Нидерландов. Это связано со вспышкой высокопатогенного гриппа птицы в нидерландской провинции Гелдерланд.

В сообщении ведомства говорится, что запрет касается всей птицеводческой продукции и живой птицы. В Россельхознадзоре объяснили, что решение связано с нотифицированной во Всемирной организации здравоохранения животных вспышкой болезни.

Грипп зафиксирован среди птиц родительского стада численностью 35 тысяч особей, которые производят инкубационные яйца, передает телеканал «Звезда». Нидерланды не предоставили России данных о мерах для ликвидации гриппа. Запрет на ввоз продукции будет действовать до поступления соответствующих материалов и переговоров сторон.

Грипп птиц - острая инфекционная болезнь, которая передается человеку от животных.

В конце июня Россельхознадзор запретил баранину с Северного Кавказа.