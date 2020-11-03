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Почему прибывшие в Европу за мечтой мигранты заканчивают терактами

Лилия Караева
3 ноября, 2020 18:39
2 мин
Мигранты
Piqsels.com

Причиной многочисленных терактов в Европе является «провальная политика» Евросоюза в отношении потока мигрантов в последние годы. После терактов во Франции и Австрии руководство либо примет жесткие меры, которые начнут критиковать, либо такие случаи повторятся.

Об этом сказала политолог Наталия Елисеева. Она заявила, что с потоком мигрантов в страны Европы попали боевики. На какое-то время они скрылись, но сейчас происходит активизация ячеек.

Елисеева считает, что в данный момент все зависит от того, как ЕС задействует спецслужбы. Ее точку зрения разделяет председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Он считает, что европейским спецслужбам стоит перенять опыт российских коллег. Цветков отметил, что большому числу людей в Европе «промывают мозги» через интернет, их готовят к террористическим актам.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров объяснил, что проблема в Европе состоит в том, что выросшие в ЕС мигранты не чувствуют себя полноценными европейцами. Он указал, что у исламской молодежи, выросшей во Франции, школы хуже, чем у коренных французов, а социальные лифты не работают.

«Общество расколото. Вот эта иллюзия, что будет монолитное общество с определенными европейскими ценностями, потерпела крах», — сказал Федоров телеканалу «360».

Напомним, 2 ноября в Австрии произошло несколько терактов, погибли 4 человека, пострадали 18. До этого волна нападений произошла во Франции - в Ницце мужчина зарезал троих человек и ранил еще несколько. Два теракта предотвратили в Лионе и Авиньоне. Во Франции действовал преступник-одиночка, теракт в Австрии совершила группа лиц, работавшая по предварительному сговору.

темы
Европа
мигранты
теракты
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