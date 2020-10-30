Обезглавивший жертву в Ницце террорист прибыл во Францию нелегально

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Совершивший нападение на людей во французской Ницце оказался выходцем из Туниса. Об этом заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции.

В конце сентября он прибыл в Италию и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Однако уже 9 октября он прибыл во Францию, пишет «РИА Новости».

Уже 29 октября он с ножом в руках напал на прохожих во французском городе Ницца рядом с собором Нотр-Дам-де-Нис. Погибли три человека и несколько получили ранения. Одна из жертв была обезглавлена.