Как и почему будут расти цены на бензин

Последние девять месяцев автозаправки были беременны ростом цен, который сдерживался исключительно соглашением нефтяников с правительством. До родов осталось чуть больше недели…

Мораторий не продлят

В полночь по московскому времени с 30 июня на 1 июля заканчивается действие моратория на рост цен на бензин. По мнению правительства, девять месяцев цены на автозаправках держались почти на одном уровне за исключением новогодней индексации на 1,7% из-за роста НДС. На самом деле, конечно, ползучего повышения избежать не удалось: так, за неделю с 3 по 9 июня цены выросли на 0,3%, неделей позже на 0,1%.

Но это ничто по сравнению с подорожанием на оптовом рынке, который никакими соглашениями не регулируется. С января по май (ряд СМИ написали, что за один только май, но это не соответствует действительности) стоимость партии бензина выросла на 17,5%, при том, что цены на нефть за это время несколько снизились. И это данные Росстата, а вот аналитическое агентство VYGON Consulting говорит о росте на 20% за апрель-май.

Всё это – несмотря на мораторий, который хоть как-то ограничивает рынок.

Что же будет 1 июля? Хотя Вагит Алекперов (советский функционер, грамотно приватизировавший «Лукойл»), человек весьма информированный, еще в начале июня предрекал продление соглашения, за 10 дней до «часа икс» оно не продлено и, по-видимому, уже не будет

Федеральная антимонопольная служба, которая, собственно, и отвечает за цены в столь специфической и социально важной отрасли, уверяет, что никакого скачка цен мы не увидим: производство стабильно, запасы есть. Вице-премьер Дмитрий Козак, который был лицом моратория, в ответ на запрос своего шефа Дмитрия Медведева также спокойно уверял, что всё будет нормально. То есть цены бурно росли весь 2018 год до заключения соглашения, за это время опт подорожал еще сильнее, но в рознице все останется спокойно.

Многие верят.

Рента наоборот

Конечно, в ФАС работают, придумывают разнообразные схемы. Независимым НПЗ предлагается вменить в обязанность продавать нефтепродукты на бирже «равномерно и регулярно». Это нужно для того, чтобы такой поставщик не продал все свои запасы за одну сделку одному избранному покупателю. Мысль о том, что независимые НПЗ, доля которых на рынке максимум 15%, каким-то образом влияют на общие цены, довольно забавны. Другой вариант – поднять нормы обязательных продаж на открытой бирже (остальной объем может продаваться по закрытым двусторонним сделкам или идти на экспорт). И то, и другое не решает главной проблемы – того, что в основе формирования цен на бензин лежит рыночный принцип. И это системная проблема страны.

Туркменистан – практически полное спонсирование энергозатрат жителей государством. Венесуэла – даже после роста цен самый дешевый бензин в мире. Норвегия – индивидуальные счета для граждан с долей от продаж углеводородов. Арабские монархии – стартовый капитал при рождении и бесплатное обучение для граждан, в том числе за границей. Россия – материальная субсидия от государства при доходе менее 150 долларов в месяц…

Да, во всех перечисленных странах объем запасов углеводородов в пересчете на количество жителей больший, чем в России, но это не повод полностью отказаться от какой бы то ни было нефтяной ренты – точнее, оставить ее всю Сечиным и Алекперовым.

Единственным способом хоть как-то обеспечивать жителям России лучшие цены на газ и бензин была до сих пор экспортная пошлина, которую в рамках налогового маневра постепенно упраздняют – гнать сырое топливо за рубеж станет еще выгоднее, чем сейчас.

По ту сторону границы все за нас, хоть и санкциями душат – так, Германия чуть ли не на конфликт с Соединенными Штатами готова пойти ради дешевого российского газа с доставкой на дом по «Северному потоку-2», который целиком строится за счет России

Для сравнения – знаете, сколько стоит в Московской области подключить новый дом к газовой магистрали, проходящей по границе участка?.. То есть эти ребята вообще не стесняются уже. Друг Герхард Шредер явно милее Алексею Миллеру и высшей власти, чем какие-то там непонятные русские. Так что ренту они организовали, только ту, которую сырьевики взимают с народа.

Поэтому серьезный рост цен на бензин в июле-августе можно гарантировать. Не в первые дни, конечно, но процесс неизбежен. А к концу года найти Аи-95 дешевле 50 рублей за литр будет практически невозможно.